Почему мои ступни бывают горячими

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Почему мои ступни бывают горячими

К британскому доктору Элли Кэннон обратился пациент, который пожаловался на горячие ступни. Если многие пожилые люди сталкиваются с холодными конечностями, то у него они становятся очень горячими каждый вечер, из-за чего он даже не может заснуть. 

В своём письме вы пишете, что врач заподозрил артрит, хотя у вас нет болей. Кроме того, вы принимаете лекарства от повышенного давления, а некоторое время тому назад прошли и через операцию по удалению простаты из-за опухоли. Горячая ступни - это неприятная проблема, которую можно сравнить и с холодными конечностями. Правда, их нагревание куда менее распространено. Чаще всего жар вызывает воспалительный процесс, и артрит может быть его причиной. Но если бы это было так, то ваши ноги ещё и болели бы. 

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Ступни также нагреваются из-за кожных инфекций, но это не долговременная проблема, и вряд ли она может проявляться на обоих ступнях. В зависимости от лечения рака предстательной железы некоторые виды химиотерапии могут спровоцировать эффект жжение ног из-за повреждения нервов. Периферическая невропатия - это ещё и следствие диабета или дефицита витамина B12, но с повышенным артериальным давлением она не связана. 

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Однако это очень редкий побочный эффект лекарство от повышенного давления амлодипина, которое вы принимаете. Чаще препарат вызывает отек лодыжек, а скопление жидкости там может спровоцировать жар. Точные причины должен определить врач общей практики, а пока пользуйтесь охлаждающими кремами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Элли Кэннон
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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Теги : горячие ступни, воспаления и ступни
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