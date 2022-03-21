Зачем вырезать матку у женщины без рака
Одна из пациенток обратилась к британскому доктору Элли Кэннон с вопросом о справедливости выбранного в отношении неё лечения. Два года она страдала от постоянных кровотечений при половых сношениях, вздутия, болей в спине и частых мочеиспусканий, а также тяжёлых месячных.
Врач общей практики изначально порекомендовал потерять вес, но позднее заподозрил рак яичников и переправил пациентку на проведение гистерэктомии. Уже после операции тесты показали, что никакого рака не было вовсе, а вся проблема была в кистах и фиброиде. Женщина была шокирована и теперь считает, что прошла через это мучительное лечение впустую – налицо грубейшая врачебная ошибка.
Доктор Элли Кэннон напоминает, что рак яичников сложно засечь, поскольку у него очень неспецифические симптомы, плохо проявляющиеся вплоть до последних стадий. Именно поэтому менее 50% жертв этого рака проживают свыше 5 лет после установки диагноза. Так что когда врачи подозревают наличие рака яичников, они как можно скорее направляют пациенток на операции, поскольку тесты для подтверждения диагноза могут и не являться определяющими. Вздутие, изменения в мочеиспускании и боли в спине - это классические признаки рака яичников. В дополнение к этому, фиброиды и цисты яичников могут появляться на сканах и выглядеть в точности, как опухоли.
Именно поэтому врачи и приняли решение о проведении операции. Поскольку рак яичников очень сложно поддается излечению, дело именно в скорости. Чем быстрее проводится операция, тем выше шансы. Но конечно, если никакого рака не было, то пациентке провели тяжелую операцию с последствиями и осложнениями, которые являются необязательными. К сожалению, врачи - не боги, они могут ошибаться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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