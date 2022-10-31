Почему у некоторых людей никогда не бывает похмелья

Наверное, у каждого из нас есть друг, который воспринимается другими в качестве счастливчика, потому что он никогда не сталкивается с ужасным похмельем. Вероятно, он должен благодарить за это свои гены. Многие слышали, что употребление одного и того же напитка в течение вечеринки, медленное употребление алкоголя или смешивание напитков с водой может предотвратить симптомы похмелья. Но пятая часть людей биологически запрограммированы на то, чтобы не страдать от этих симптомов.К классическим симптомам похмелья относят головную боль тошноту и рвоту. Исследования показывают, что именно мутации в генах определяют, насколько плохо себя чувствует человек после употребления избыточной дозы алкоголя. У людей может быть от одной до трех мутаций, и все они влияют на степень тяжести симптомов похмелья, которые человек испытывает после загула.Первая мутация отвечает за определение того, как организм расщепляет соединения алкоголя, ведь даже незначительные изменения способны ускорить процесс выведения этого яда из организма. Изменения в гене могут повысить скорость метаболизма алкоголя в теле. В результате, ускоряется процесс преодоления воздействия алкоголя на организм. В другой мутации ген регулирует превращение алкоголя в вещество под названием ацетальдегид побочные продукты, который освобождается, когда мы пьём спиртное. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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