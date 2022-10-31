Феномен ненависти к собственному дню рождения реален

Житель Тайваня ещё в 52 года совершил первую попытку самоубийства, и с тех пор на каждый свой день рождения симптомы депрессии и суицидальные мысли у него усиливались. Психиатрам он говорил, что хочет умереть именно в день рождения, и лишь в 60 лет ему поставили тот самый правильный диагноз. Это так называемая тоска по собственному дню рождения - явление, которое часто отвергается, как несуществующее современными светилами в области психиатрии. Но оно абсолютно серьёзно и может приводить к суициду.Наибольший риск у тех, кто отмечает не слишком весёлые юбилеи вроде 40-летия или 50-летия. Так, один страдающий от данного вида депрессии мужчина сверхъестественным образом наблюдал, как его психические симптомы ухудшались всякий раз, когда у него наступал новый день рождения. И тайваньские психиатры использовали рассказ женатого 60-летнего мужчины в качестве доказательства существования этой проблемы.Работавший автомобильным инженером пациент был вынужден уволиться и уйти на пенсию из-за неизлечимой проблемы со спиной. По своей психосоматике он был интровертом, а также страдал аутизмом, у него упали доходы и развилась депрессия. Каждый свой день рождения он пытался совершить попытку самоубийства. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.