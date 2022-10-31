Хороший сон повышает женские амбиции

Если женщины хотят преуспеть в работе, им нужно вначале научиться хорошо высыпаться. Считается, что интенсивно работающие женщины спят мало, так как всё время посвящают движению вверх по карьерной лестнице. Но теперь исследование показало, что для обретения необходимых амбиций и нужно как раз-таки хорошо спать. При этом качество и продолжительность сна на карьерные устремления мужчин не влияли.Каждый день участники исследования сначала отмечали, насколько хорошо они спали, какое настроение имеется у них на данный момент, а потом в тот же день говорили и о том, как относятся к повышению собственного статуса и уровня ответственности на работе. Когда женщина хорошо высыпались, их настроение улучшалось, они с большей вероятностью ориентировались в своих повседневных намерениях на достижение статуса и ответственности на работе. Если сон ухудшался, то позитивность настроения снижалась, как показало исследование.И мужчины, и женщины сообщали о хорошем и плохом качестве сна в ходе исследования. Не было гендерных различий в плане качества ночного отдыха. Но женщины чаще сообщали о снижении намерения добиваться большего статуса на работе после бессонных ночей. То есть у них сон как раз влиял на рабочие амбиции. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.