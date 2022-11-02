Названы нетипичные симптомы рака легкого

«Иногда первым симптомом рака легкого может быть увеличение надключичного лимфоузла, редко опухлость, синюшность лица, неврологические симптомы. Может также наблюдаться опущение верхнего века и сужение зрачка со стороны поражения», - сообщила онколог «Газете.Ru».

В интервью Исакова рассказала, что рак легкого может проявляться разными симптомами, порой – нетипичными.В некоторых случаях, добавила Суна Исакова, первым внешним признаком заболевания может быть чувство тошноты, слабость. Кроме того, у заболевшего человека возможны судороги, или он прибавляет в весе, при этом происходит неравномерное отложение жира.Что касается более очевидных и известных симптомов этого вида рака – кашля, боли в груди, одышки, осипшего голоса – они чаще возникают на последних этапах заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Екатерина Гончарова рассказала о специфической деформации пальцев, возникающей в случае рака легкого.

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