Врач Гончарова назвала изменения с пальцами необычным симптомом рака легкого

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Онколог Екатерина Гончарова: при заболевании раком легкого может произойти деформация пальцев.

Врач сообщила в интервью, что рак легкого может проявляться симптомами, которые не ассоциируются непосредственно с этим недугом. Одним из таких «необычных» признаков злокачественного  заболевания онколог Гончарова назвала «синдром барабанных палочек» – специфическую деформацию пальцев на руках, из-за которой они приобретают характерную форму.

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«Дистальные фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими», - рассказала специалист «Газете.Ru».

Екатерина Гончарова объяснила, что возникновение такого симптома указывает на дыхательную недостаточность, низкое содержание кислорода в крови. Подобные изменения происходят как последствие того, что ткань легкого замещается опухолевой тканью.

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Также онколог назвала другие признаки, которые могут наблюдаться при заболевании раком легкого.
  • Потеря аппетита и веса.
  • Нарушения в работе ЖКТ.
  • Боли в области грудины.
  • Общая слабость.
  • Кашель.
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