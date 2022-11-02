Врач Гончарова назвала изменения с пальцами необычным симптомом рака легкого

«Дистальные фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими», - рассказала специалист «Газете.Ru».

Потеря аппетита и веса.

Нарушения в работе ЖКТ.

Боли в области грудины.

Общая слабость.

Кашель.

Врач сообщила в интервью, что рак легкого может проявляться симптомами, которые не ассоциируются непосредственно с этим недугом. Одним из таких «необычных» признаков злокачественного заболевания онколог Гончарова назвала «синдром барабанных палочек» – специфическую деформацию пальцев на руках, из-за которой они приобретают характерную форму.Екатерина Гончарова объяснила, что возникновение такого симптома указывает на дыхательную недостаточность, низкое содержание кислорода в крови. Подобные изменения происходят как последствие того, что ткань легкого замещается опухолевой тканью.Также онколог назвала другие признаки, которые могут наблюдаться при заболевании раком легкого.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько высокими в реальности могут быть шансы заболеть переданным по наследству раком.

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