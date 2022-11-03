Вздутие живота может указывать на заболевание печени и рак

«Накопление жидкости вызывает появление болей и вздутия живота. Большое количество жидкости может вызывать одышку. Это происходит из-за того, что жидкость давит на диафрагму, которая, в свою очередь, сдавливает нижние отделы легких», - объяснил Савельев.

«Рак аппендикса, толстой кишки, яичников, матки, поджелудочной железы и печени», - перечислил специалист заболевания, сопровождаемые асцитом.

Жировая болезнь печени – это общий термин для обозначения накопления жира в этом органе. Причиной такого ожирения может быть чрезмерное употребление алкоголя, общее ожирение тела, высокий уровень холестерина в крови. Скопление жира в печени опасно тем, что оно может стать триггером воспаления, которое со временем может очень серьезно повредить ткань органа, вызвать ее отвердение и рубцевание, фиброз и цирроз.В интервью «МедикФорум» врач-гепатолог Владислав Савельев отметил, что при развивающемся ожирении печени возникают процессы, связанные с замедлением кровотока и повреждением вены, ведущей к органу. В результате возникает асцит, характеризуемый увеличением жидкости в животе и проявляющийся как вздутие или боль.Но жировая болезнь печени и цирроз – не единственное состояние, которое может вызывать асцит. Врач отметил, что ощущение вздутия также может объясняться развитием рака в брюшной полости.Медик добавил, что вздутие живота, вызываемое патологией, обычно бывает не единственным признаком. Если говорить о болезни печени, то, помимо вздутия живота, на нее указывают такие симптомы как легко возникающие на теле синяки, очень темная моча, смолистого вида стул, кожный зуд, перепады настроения.Ранее портал MedikForum.ru писал о таком симптоме рака поджелудочной железы как стеаторея

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