Вздутие живота может указывать на заболевание печени и рак
Вздутие живота, также известное как асцит, может указывать на прогрессирующую жировую болезнь печени или рак, возникший в брюшной полости.
Жировая болезнь печени – это общий термин для обозначения накопления жира в этом органе. Причиной такого ожирения может быть чрезмерное употребление алкоголя, общее ожирение тела, высокий уровень холестерина в крови. Скопление жира в печени опасно тем, что оно может стать триггером воспаления, которое со временем может очень серьезно повредить ткань органа, вызвать ее отвердение и рубцевание, фиброз и цирроз.
В интервью «МедикФорум» врач-гепатолог Владислав Савельев отметил, что при развивающемся ожирении печени возникают процессы, связанные с замедлением кровотока и повреждением вены, ведущей к органу. В результате возникает асцит, характеризуемый увеличением жидкости в животе и проявляющийся как вздутие или боль.
«Накопление жидкости вызывает появление болей и вздутия живота. Большое количество жидкости может вызывать одышку. Это происходит из-за того, что жидкость давит на диафрагму, которая, в свою очередь, сдавливает нижние отделы легких», - объяснил Савельев.
Но жировая болезнь печени и цирроз – не единственное состояние, которое может вызывать асцит. Врач отметил, что ощущение вздутия также может объясняться развитием рака в брюшной полости.
«Рак аппендикса, толстой кишки, яичников, матки, поджелудочной железы и печени», - перечислил специалист заболевания, сопровождаемые асцитом.
Медик добавил, что вздутие живота, вызываемое патологией, обычно бывает не единственным признаком. Если говорить о болезни печени, то, помимо вздутия живота, на нее указывают такие симптомы как легко возникающие на теле синяки, очень темная моча, смолистого вида стул, кожный зуд, перепады настроения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о таком симптоме рака поджелудочной железы как стеаторея.
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