Стеаторея предупреждает о развитии рака поджелудочной железы
Изменения в работе кишечника, ведущие к стеаторее, являются одним из симптомов, предупреждающих о развитии рака поджелудочной железы.
Как известно, при заболевании раком большое значение имеет то, насколько рано обнаруживаются его симптомы. В случае заболевания поджелудочной это осложняется тем, что на ранних стадиях оно не часто вызывает какие-то заметные признаки: если они появляются, то часто бывают расплывчатыми. Одним из таких сигналов рака поджелудочной железы являются изменения в работе кишечника, конкретно стеаторея – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-эндокринолог Эльвира Яушева.
Врач объяснила, что стеаторея возникает вследствие того, что опухоль, проникающая в структуру железы, начинает мешать нормальному производству панкреатических ферментов, которые вырабатываются для переваривания жира. В результате жир перестает усваиваться и концентрируется в содержимом кишечника, влияя на качество и текстуру стула.
«Стул приобретает бледный, маслянистый вид, а также крайне неприятный запах, его становится трудно смыть», - уточнила Яушева.
Помимо жирного стула при заболевании раком поджелудочной железы может возникать желтуха с характерным оттенком глазных белков и кожи и с выделением билирубина с мочой, которая приобретает очень темный окрас, дополнила специалист. Если вы считаете, что у вас желтуха, следует как можно скорее обратиться к врачу.
Другие возможные симптомы рака поджелудочной железы:
- Необъяснимая потеря аппетита или веса.
- Чувство усталости, отсутствие энергии.
- Высокая температура, ощущение лихорадки (озноба и жара).
- Диарея или запор.
- Боль в верхней части живота, которая может усиливаться во время еды или в положении лежа, и уменьшается при наклоне вперед
- Симптомы расстройства желудка, чувство вздутия живота.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий