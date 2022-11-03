Стеаторея предупреждает о развитии рака поджелудочной железы

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рак поджелудочной железы

Изменения в работе кишечника, ведущие к стеаторее, являются одним из симптомов, предупреждающих о развитии рака поджелудочной железы.

Как известно, при заболевании раком большое значение имеет то, насколько рано обнаруживаются его симптомы. В случае заболевания поджелудочной это осложняется тем, что на ранних стадиях оно не часто вызывает какие-то заметные признаки: если они появляются, то часто бывают расплывчатыми. Одним из таких сигналов рака поджелудочной железы являются изменения в работе кишечника, конкретно стеаторея – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-эндокринолог Эльвира Яушева.

Врач объяснила, что стеаторея возникает вследствие того, что опухоль, проникающая в структуру железы, начинает мешать нормальному производству панкреатических ферментов, которые вырабатываются для переваривания жира. В результате жир перестает усваиваться и концентрируется в содержимом кишечника, влияя на качество и текстуру стула.

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«Стул приобретает бледный, маслянистый вид, а также крайне неприятный запах, его становится трудно смыть», - уточнила Яушева.

Помимо жирного стула при заболевании раком поджелудочной железы может возникать желтуха с характерным оттенком глазных белков и кожи и с выделением билирубина с мочой, которая приобретает очень темный окрас, дополнила специалист. Если вы считаете, что у вас желтуха, следует как можно скорее обратиться к врачу.

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Другие возможные симптомы рака поджелудочной железы:
  • Необъяснимая потеря аппетита или веса.
  • Чувство усталости, отсутствие энергии.
  • Высокая температура, ощущение лихорадки (озноба и жара).
  • Диарея или запор.
  • Боль в верхней части живота, которая может усиливаться во время еды или в положении лежа, и уменьшается при наклоне вперед
  • Симптомы расстройства желудка, чувство вздутия живота.
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