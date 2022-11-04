Врач предупредила об опасности хлоргексидина

«Но в том случае, если вы самостоятельно длительное время используете хлоргексидин либо используете его не по назначению, то этим можно только навредить», - сказала Чикина «Газете.Ru».

Врач Чикина отметила в интервью, что обычно к хлоргексидину прибегают как к наружному антисептику. Медицинские специалисты действительно назначают его при заболеваниях кожи, слизистых тканей. Эксперт сообщила, что действие препарата снижает активность бактерий и вирусов в месте воспаления. Кроме того, хлоргексидином обрабатываются поверхности, на которых может возникать образуемая микробами биопленка.Врач предупредила, что длительное применение раствора хлоргексидина биглюконата способно привести к возникновению зуда кожи, дерматитам. Если его используют для обработки слизистой рта, это чревато окрашиванием зубов и вкусовым нарушением.Ранее портал MedikForum.ru писал о вредных и полезных продуктах для кожи.

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