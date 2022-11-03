Косметолог рассказала о полезных и вредных продуктах для здоровья кожи

«Оиега-3 встраиваются в нашу кожу, из них строятся очень многие гормоны, необходимые для нашего организма. Сейчас мы оправдали употребление жиров, оправдали яйца. Доказано, что сейчас в рационе обязательно должно быть, как минимум два яйца в день», - приводит слова врача-косметолога ФАН.

В интервью косметолог рассказала о полезных продуктах для здоровья кожи, особо выделив при этом оливковое масло – великолепный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3.Также Гонт отметила позитивное влияние на состояние кожи клетчатки. По словам эксперта, клетчаткой богаты в том числе крестоцветные – это разнообразные виды капусты. Крестоцветные овощи, которым присущ фитоэстрогеновый эффект, помогают продлевать молодость женскому организму, помогают зрелым женщинам поддерживать тонус кожи.В свою очередь, к вредным для кожи продуктам косметолог отнесла все, что содержит добавленный сахар и много рафинированных углеводов. Еда и напитки со сладким вкусом, изделия из белой пшеничной донельзя переработанной муки вызывают гликацию – процесс, связанный с изменением функции белков, из-за которого ухудшается состояние кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются специалистами максимально вредными для печени.

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