Косметолог рассказала о полезных и вредных продуктах для здоровья кожи
Чтобы сохранить кожу как можно дольше здоровой и моложавой, нужно минимизировать количество сахара в рационе, сообщила косметолог Александра Гонт.
В интервью косметолог рассказала о полезных продуктах для здоровья кожи, особо выделив при этом оливковое масло – великолепный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
«Оиега-3 встраиваются в нашу кожу, из них строятся очень многие гормоны, необходимые для нашего организма. Сейчас мы оправдали употребление жиров, оправдали яйца. Доказано, что сейчас в рационе обязательно должно быть, как минимум два яйца в день», - приводит слова врача-косметолога ФАН.
Также Гонт отметила позитивное влияние на состояние кожи клетчатки. По словам эксперта, клетчаткой богаты в том числе крестоцветные – это разнообразные виды капусты. Крестоцветные овощи, которым присущ фитоэстрогеновый эффект, помогают продлевать молодость женскому организму, помогают зрелым женщинам поддерживать тонус кожи.
В свою очередь, к вредным для кожи продуктам косметолог отнесла все, что содержит добавленный сахар и много рафинированных углеводов. Еда и напитки со сладким вкусом, изделия из белой пшеничной донельзя переработанной муки вызывают гликацию – процесс, связанный с изменением функции белков, из-за которого ухудшается состояние кожи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продуктысчитаются специалистами максимально вредными для печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александра Гонт
ЗОЖ
врач-косметолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского Общества терапевтов «Anti-age»
Оставить комментарий