Врач Мясников сообщил о ненужности МРТ при боли в спине

«Этот метод исследования не дает полезной для лечения информации, и делать МРТ без специальных рекомендаций врача противопоказано. Боли в спине показаниями не являются. Спина как болела, так и будет болеть», - высказался специалист.

Доктор Мясников поделился с россиянами мнением об эффективности МРТ (магнитно-резонансная томография) в случаях проблем со спиной. Известный медик сообщил о ненужности МРТ при боли в спине, заявив, что такая боль не является показанием для выполнения данной процедуры. Врач подчеркнул, что томография обеспечивает информацией, лишенной смысла.Мясников сообщил, что возникновение боли в спине в подавляющем большинстве случаев является следствием грыжи или спондилеза (патология позвоночника). Чтобы вылечить больную спину, по словам доктора, необходимо избавляться от лишнего веса, чаще двигаться, а также регулярно выполнять лечебную гимнастику. По мнению Мясникова, многие люди самостоятельно посещают медучреждения, получая направления на бессмысленные диагностические процедуры и консультации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктором Мясниковым была названа ключевая ошибка в лечении гипертонии.

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