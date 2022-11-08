Пять причин тошноты по утрам, которых вы могли не знать

«Иногда тошнотой проявляется синдром отмены. В некоторых случаях его появление вызывает внезапное прекращение приема прописанных лекарств», - дополнила специалист.

О том, какие причины могут скрываться за неприятным состоянием утренней тошноты, порталу «МедикФорум» рассказала врач эндокринолог Эльвира ЯушеваПодсознательный страх перед предстоящим событием или чем-то пугающим вполне способен спровоцировать тошноту прямо с утра. Повышенное беспокойство становится пусковым механизмом многих физиологических изменений в организме, включая учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, напряжение мышц и другие. Влияет тревога и на процесс пищеварения, временно нарушая его, способствуя появлению изжоги.Простудная инфекция тоже может вызвать утром тошнот. Инфекция в оболочках пазухи оказывает давление на внутреннее ухо, что иногда может привести к головокружению и, в дальнейшем, к рвоте.У диабетиков или людей, склонных к диабету, падение уровня сахара в крови по утрам может произойти из-за приема лекарств или долгого периода без пищи. Гипогликемия часто проявляется в таких симптомах, как головокружение, дрожь, спутанность сознания и тошнота.Когда организм человека получает слишком мало воды, это ведет к пробуждению с головной болью, сухой кожей, запавшими глазами. Другим симптомом состояния является тошнота.Мигрень или кластерная боль нередко сопровождаются чувством тошноты и рвоты. Постоянная пульсирующая головная боль, необычные ощущения и повышенная чувствительность к свету и звуку, напряжение мышц шеи и плеч – все это может вызывать у склонных к мигрени людей временную тошноту и дезориентацию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли в костях и мышечная слабость указывают на дефицит витамина D

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