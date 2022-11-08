Боли в костях и мышечная слабость указывают на дефицит витамина D

«У взрослых дефицит витамина D может вызывать неочевидные и достаточно тонкие симптомы – в их числе мышечноскелетная боль, потеря тонуса, ослабление, колебания настроения и депрессивность. Стоит посетить врача, если вы испытываете эти симптомы на постоянной основе», - заметила специалист.

Человеческий организм нуждается в витамине D по разным причинам, в том числе для укрепления иммунной системы. Но если летом тело способно вырабатывать весь необходимый ему витамин D благодаря воздействию солнца на протяжении долгого светового дня, то зимой это становится невозможно. Как результат, за период холодных и темных месяцев может развиться дефицит витамина D.Нехватка витамина D может вызвать появление ряда симптомов. Двумя из этих симптомов являются мышечно-скелетная боль и мышечная дистрофия – под этими медицинскими терминами скрываются боли в костях и мышечная слабость, сообщила в беседе с «МедикФорум» терапевт Тамара Ильинская.Ильинская подчеркнула, что наиболее точным способом определить проблему является анализ крови. Именно по его результатам врач назначит при необходимости прием добавок в нужной дозировке. При самостоятельном приеме возникает риск употребления слишком большого количества витамина D, что чревато накоплением слишком большого количества кальция в организме, проблемами с костями, почками и сердцем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание глаза может быть одним из ранних признаков болезни мозга.

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