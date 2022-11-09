«Он имеет медленно прогрессирующую картину своего клинического течения с развитием таких тяжелых осложнений, как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Пациент рискует узнать о заболевании слишком поздно, уже на стадии рака или цирроза», - сказал Никитин Пятому каналу.

В интервью врача Игоря Никитина прозвучало объяснение, что хронический гепатит С может возникать уже после первого столкновения организма с вирусом – переносчиком заболевания. Заражение этим вирусом происходит в случае кровяных контактов – например, при использовании нестерильных инструментов во время инвазивных процедур или в результате незащищенного полового контакта.Врач Никитин напомнил о коварстве гепатита С. Специалист проинформировал, что при попадании в кровь его возбудитель активно старается пробить иммунную защиту, он быстро размножается. При этом, когда инфицирование происходит, вирусный гепатит длительное время может оставаться неузнанным, так как не проявляет себя заметными симптомами, остается тихим.При своевременном обращении к врачам вирусный гепатит хорошо лечится, добавил специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы болезни с признаком в виде мерзнущих рук и ног.

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