Врач Абакумов назвал болезни с признаком в виде мерзнущих рук и ног

«Проблема может быть и в нарушениях в щитовидке, и в сахарном диабете, и в пониженном давлении», - добавил врач, говоря о других причинах склонности к замерзанию.

Терапевт Олег Абакумов рассказал россиянам о болезнях с признаком в виде мерзнущих рук и ног.Врач напомнил, что анемию характеризуют дефицит железа или сниженный гемоглобин. Когда возникают данные проблемы, процесс кроветворения и кровоснабжения в теле происходит с задержками. Сосуды реагируют на это расширением, в результате тепло быстрее покидает человека.По словам Абакумова, мерзнущие руки и ноги часто свидетельствуют о дефиците витаминов А и Е. Кроме того, повышенная зябкость возникает, когда человек ест слишком мало насыщенных жиров.Терапевт Абакумов отметил, что при чрезмерной жировой массе кровеносные сосуды сужаются и кровообеспечение периферических участков становится совсем слабым. Не получая крови, конечности мерзнут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется атаксия , которая может говорить о заболевании мозга.

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