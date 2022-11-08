Врач Абакумов назвал болезни с признаком в виде мерзнущих рук и ног

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мерзнут руки

Постоянные жалобы на мерзнущие руки и ноги говорят о проблемах с сосудами или о состояниях, вызывающих сосудистые нарушения, проинформировал медик.

Терапевт Олег Абакумов рассказал россиянам о болезнях с признаком в виде мерзнущих рук и ног.

Анемия. Врач напомнил, что анемию характеризуют дефицит железа или сниженный гемоглобин. Когда возникают данные проблемы, процесс кроветворения и кровоснабжения в теле происходит с задержками. Сосуды реагируют на это расширением, в результате тепло быстрее покидает человека.

Дефицит питательных веществ. По словам Абакумова, мерзнущие руки и ноги часто свидетельствуют о дефиците витаминов А и Е. Кроме того, повышенная зябкость возникает, когда человек ест слишком мало насыщенных жиров.

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Ожирение. Терапевт Абакумов отметил, что при чрезмерной жировой массе кровеносные сосуды сужаются и кровообеспечение периферических участков становится совсем слабым. Не получая крови, конечности мерзнут.

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«Проблема может быть и в нарушениях в щитовидке, и в сахарном диабете, и в пониженном давлении», - добавил врач, говоря о других причинах склонности к замерзанию.

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Олег Абакумов
Олег Абакумов
Здоровье
врач доказательной медицины
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