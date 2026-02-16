3 ранних симптома в горле, указывающие на сердечную недостаточность - "путают со старением"

"Некоторые из наиболее заметных симптомов сердечной недостаточности включают кашель и хрипы. Также может возникнуть одышка. Застой в легких затрудняет обмен кислородом и углекислым газом. Кроме того, в положении лежа может быть труднее дышать, потому что гравитация позволяет жидкости из-под легких подниматься вверх по туловищу", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Один из самых частых случаев, который мы наблюдаем в нашей общественной службе сердечной недостаточности, — это пациент с одышкой, который был замечен в первичной медико-санитарной помощи с тем, что похоже на респираторную инфекцию. Они могут принимать антибиотики и посещать своего врача общей практики несколько раз — только тогда врачу общей практики становится очевидным, что это может быть сердечная недостаточность».

Сердечная недостаточность часто поражает людей из ниоткуда. Многие из этих людей заметят это состояние только после неотложной медицинской помощи. Но во многих случаях болезнь проявляет ранние признаки, в том числе ощущения в горле, которые можно спутать с «естественным старением».Сердечная недостаточность — это когда ваше сердце не работает должным образом, потому что оно слишком жесткое или слабое. Орган не может перекачивать здоровое количество крови по всему телу. Кровь может застрять в венах или легких, что называется застоем.В серьезных случаях, известных как острая сердечная недостаточность, ее симптомы могут проявиться внезапно.Но во многих случаях одни и те же симптомы могут развиваться постепенно. Они также присутствуют при «ранней сердечной недостаточности».Это часто называют хронической сердечной недостаточностью, и его часто смешивают с другими состояниями, включая респираторные инфекции. По словам врача, из-за этой путаницы многие люди часто посещают своего врача общей практики несколько раз, прежде чем понимают, что у них сердечная недостаточность.Хотя некоторая степень потери жизненных сил может быть связана с естественным старением, усталость и одышка также могут сигнализировать о том, что ваше сердце не работает должным образом.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.