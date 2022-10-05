Врач Соломатина уточнила опасные для пожилых людей сочетания продуктов

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молоко и печенье

Сочетания таких продуктов, как мясо и картофель, или мясо и макароны, молоко и печенье в рационе пожилых люде быть не должно предупредила в интервью диетолог Елена Соломатина.

По словам врача-диетолога, пищеварение в пожилом возрасте не может похвастаться той же активностью, что в молодые годы – желудочно-кишечному тракту сложнее переваривать еду. Соломатина подчеркнула, что пожилые люди должны ест более легкую пищу, не допуская в своем повседневном тяжелых блюд.

«Пожилым людям стоит избегать тяжелых сочетаний, например мяса с картофелем или макаронами, чтобы дополнительно не нагружать пищеварительную систему», - сказала врач, беседуя с «Москвой 24».

Эксперт отметила, что пренебрежение данным условием способствует появлению метеоризма, брожения, тяжести в животе. Тяжела еда будет вести к напряжению всех систем, интоксикации организма.

«Кусок жареного мяса с картошкой – это вообще недопустимо для пожилого человека, потому что и молодой-то это переварит с трудом. Это очень большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт», – заявила Елена Соломатина.

Также медик рекомендует пожилым людям не иметь привычки есть хлеб в дополнение практически ко всему – как вместе с первыми блюдами, так и вторыми, включая каши и мучные изделия. Манера закусывать хлебом все блюда повышает риск нездоровых сочетаний, которые перегружают ЖКТ и содействуют повышению сахара в крови.

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Помимо этого, вредным в пожилом возрасте медик считает сочетание молока с углеводными продуктами (например, с выпечкой).

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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