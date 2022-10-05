Врач Соломатина уточнила опасные для пожилых людей сочетания продуктов

«Пожилым людям стоит избегать тяжелых сочетаний, например мяса с картофелем или макаронами, чтобы дополнительно не нагружать пищеварительную систему», - сказала врач, беседуя с «Москвой 24».

«Кусок жареного мяса с картошкой – это вообще недопустимо для пожилого человека, потому что и молодой-то это переварит с трудом. Это очень большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт», – заявила Елена Соломатина.