Тыква является одним из лучших продуктов для здоровья глаз

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блюдо из тыквы

Употребление тыквы защищает роговицу, снижает риск катаракты.

Сохранять здоровье глаз становится особенно важным с возрастом, когда обостряется риск снижения и потери зрения. Издание Express опубликовало интервью с офтальмологом и глазным хирургом Аластером Локвудом: в нем специалист рассказал, что тыква содержит витамины и минералы, которые могут принести пользу как общему здоровью, так и зрению.

В частности, тыква богата витамином С, витамином А и цинком

Офтальмолог объяснил, что витамин С замедляет прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна, снижает риск развития катаракты. Витамин А укрепляет роговицу, улучшает ночное зрение, а цинк помогает доставлять витамин А из печени в сетчатку для образования защищающего глаза меланина.

Также в тыкве содержатся лютеин и зеаксантин, которые являются антиоксидантами. По словам медика, данные вещества защищают глаза, отфильтровывая свет с высокой энергией. Также при их получении снижается вероятность катаракты.

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«Лютеин и зеаксантин являются каротиноидными пигментами, которые придают продуктам желтый или оранжевый цвет. Помимо каротина и витаминов, в тыкве наличествуют железо и фолиевая кислота, которые укрепляют иммунную систему и ускоряют процесс заживления ран», - дополнил офтальмолог.

Он также отметил, что тыква богата клетчаткой и калием, помогающими снизить кровяное давление и способствующими уменьшению веса.

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