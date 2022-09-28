Из-за чего возникает отрыжка?

«На самом деле в желудке кислотность всегда высокая, и это нормально. Острая пища нормальному желудку не вредит: мексиканцы и индусы каждый день с улыбкой на лице едят такое, от чего у вас во рту случится пожар», — отмечает эксперт.

Что такое изжога и отрыжка, знают многие. Кто-то начинает пить таблетки, кто-то спасается обычной пищевой содой. Но почему вообще появляются эти неприятные симптомы?Одна из версий — виной всему слишком острая, а также жареная пища.Если отрыжка появляется время от времени — то это нормально. По сути, таким путем выходит обратно наружу воздух, который мы «съели» вместе с едой.Если же отрыжка беспокоит вас часто, при этом она сопровождается кисловатым привкусом, на нее нужно обратить внимание. Такая отрыжка часто является признаком того, что пространство между желудком и пищеводом не закрыто полностью или же оно время от времени открывается.Это может происходить по разным причинам. Одна из них — неполноценная работа мышц между желудком и пищеводом. Вторая — чрезмерное давление снаружи, которое давит на эту мышцу.Что именно оказывает такое давление? Часто это грыжа. Также имеет значение моторика кишечника. Давление может создаваться также при метеоризме и беременности.Провоцировать отрыжку могут и микробы, которые живут в нашем кишечнике. Если их слишком много, то газы, которые они вырабатывают, начинают давить на живот. Дальше все происходит по описанной выше схеме.