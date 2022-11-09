Четыре типа напитков ведут к ускоренному внешнему старению

С возрастом сохранить свежесть и гладкость кожи становится все сложнее – внешнее старение могут ускорять условия работы, стресс, режим сна, неправильное питание. Состояние кожи ухудшают насыщенные жиры, большие дозы сахара и рафинированных углеводов, обилие консервантов.Кроме того, ускоренному внешнему старению способствует употребление некоторых типо напитков, об этом информирует издание The Health Site.По мнению экспертов, является одним из худших типов напитков для здоровья кожи, особенно если употребляется много или часто. Газированные напитки насыщены сахаром, а также искусственными подсластителями: оба эти ингредиента могут способствовать преждевременному старению, повышая риски артрита, повышенного холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний.Они не содержат частиц мякоти плодов и лишены волокон, стимулирующих полезную кишечную флору, что очень важно для моложавого состояния кожи.В свою очередь, их большое количество сахара и консервантов могут заставить вас выглядеть старше, чем вы есть.Спиртные напитки, включая «безобидные» вино и пиво, тоже могут способствовать преждевременном старению, когда употребляются с превышением норматива. Данный тип напитков является настоящим врагом и уничтожителем коллагена – белка, обеспечивающего коже упругость, гладкость, отсутствие глубоких морщин.Вы можете не знать, что наносите вред своей коже, потребляя слишком много искусственных подсластителей, – но это так. Многие данные подтверждают их негативное воздействие на здоровье кишечника, его микрофлору. От баланса кишечных микробов зависит многое, включая состояние кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво может защищать мозг от развития болезни Альцгеймера.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.