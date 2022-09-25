Врач Алисова: дыхание с запахом тухлых яиц свидетельствует об опасных заболеваниях
Неприятный запах изо рта может быть признаком серьезного заболевания, особенно если он пахнет тухлыми яйцами, когда вы отрыгиваете.
Неприятный запах изо рта чрезвычайно распространен и может быть результатом употребления в пищу сильно пахнущих продуктов, а в некоторых случаях и заболеваний десен. Тип запаха может быть признаком причины неприятного запаха изо рта, который может потребовать лечения.
"Запах тухлых яиц, который можно заметить, когда вы отрыгиваете, может быть признаком потенциально опасного состояния. Отрыжка обычно безвредна. Они происходят, когда ваше тело удаляет избыток газа из верхних отделов пищеварительного тракта. Газ обычно попадает в ваше тело через рот или из пищи, расщепляемой кишечными бактериями. Но когда вы испытываете отрыжку тухлыми яйцами с запахом сероводорода, это может быть признаком серьезных проблем в вашей пищеварительной системе", - гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Сероводород является одним из побочных продуктов пищеварения. В то время как случайное производство сероводорода является нормальным, чрезмерное производство часто указывает на проблемы с пищеварением.
Отрыжка серой может быть вызвана многими состояниями, включая стресс… синдром раздраженного кишечника (СРК) и бактериальные инфекции, такие как H. pylori.
Отрыжка серой также может быть вызвана повторяющимся кислотным рефлюксом, известным как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ или ГЭРБ — это когда желудочная кислота регулярно возвращается в горло из нижних отделов пищеварительной системы. Обычная кислота может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода и увеличить риск развития рака пищевода.
Но отрыжка серой также может быть вызвана наличием в вашем рационе определенных продуктов и напитков.
«Некоторые продукты также могут вызывать серную отрыжку, например, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, чеснок, молочные продукты, молоко и пиво».
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