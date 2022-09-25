Врач Алисова: дыхание с запахом тухлых яиц свидетельствует об опасных заболеваниях

"Запах тухлых яиц, который можно заметить, когда вы отрыгиваете, может быть признаком потенциально опасного состояния. Отрыжка обычно безвредна. Они происходят, когда ваше тело удаляет избыток газа из верхних отделов пищеварительного тракта. Газ обычно попадает в ваше тело через рот или из пищи, расщепляемой кишечными бактериями. Но когда вы испытываете отрыжку тухлыми яйцами с запахом сероводорода, это может быть признаком серьезных проблем в вашей пищеварительной системе", - гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Некоторые продукты также могут вызывать серную отрыжку, например, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, чеснок, молочные продукты, молоко и пиво».