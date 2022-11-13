Врач Ибрагимова назвала симптомы для проверки уровня магния
Частые головные боли и повышенная раздражительность названы врачом Айшой Ибрагимовой среди симптомов, требующих проверки уровня магния в организме.
Кардиолог Ибрагимова отметила в интервью, что магний является одним и важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования человеческого тела. Главный источник магния – это пища: си человек питается сбалансированно, то проблем с содержанием вещества не возникает.
«Магний поступает с продуктами питания, такими как зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, шоколад, чуть меньше его в мясе и рыбе», - перечислила врач Ибрагимова, беседуя с «Лайфом».
В то же время дефицит магния, помимо плохого питания, может возникать как следствие длительного злоупотребления алкоголем или приема некоторых лекарств. Также на снижение его уровня в организме влияют патологии – например, панкреатит, сахарный диабет или состояния, сопровождаемые рвотой, диареей.
Специалист назвала симптомы, которые говорят, что человеку необходимо проверить уровень магния в своем организме.
- Неконтролируемая тревога.
- Повышенная раздражительность.
- Участившиеся головные боли.
- Судороги, и мышечные подергивания в разных частях тела.
- Запоры
- Высокое артериальное давление.
- Аритмия.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Айша Ибрагимова
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врач-кардиолог
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