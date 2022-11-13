Врач Ибрагимова назвала симптомы для проверки уровня магния

«Магний поступает с продуктами питания, такими как зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, шоколад, чуть меньше его в мясе и рыбе», - перечислила врач Ибрагимова, беседуя с «Лайфом».

Неконтролируемая тревога.

Повышенная раздражительность.

Участившиеся головные боли.

Судороги, и мышечные подергивания в разных частях тела.

Запоры

Высокое артериальное давление.

Аритмия.

Кардиолог Ибрагимова отметила в интервью, что магний является одним и важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования человеческого тела. Главный источник магния – это пища: си человек питается сбалансированно, то проблем с содержанием вещества не возникает.В то же время дефицит магния, помимо плохого питания, может возникать как следствие длительного злоупотребления алкоголем или приема некоторых лекарств. Также на снижение его уровня в организме влияют патологии – например, панкреатит, сахарный диабет или состояния, сопровождаемые рвотой, диареей.Специалист назвала симптомы, которые говорят, что человеку необходимо проверить уровень магния в своем организме.Ибрагимова напомнила, что магний необходим костям, мышцам, а также очень важен для деятельности нервной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки позволяют заподозрить у человека повышенный уровень холестерина.

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