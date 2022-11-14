Чередование приступов запора и диареи может указывать на 3 заболевания

Врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская отметила в беседе с «МедикФорум», что нарушения в работе кишечника, такие как запор и диарея, являются обычными явлениями, с которыми в большинстве случаев можно справиться, изменив рацион или образ жизни. Зачастую данные симптомы вызываются плохим пищеварением, вызванным синдромом раздраженного кишечника (СРК). Как диарея, так и запор, может возникать вследствие одного и того же движения кишечника при СРК, но в этом случае неприятные симптомы будут преходящими.Стойкие изменения в работе кишечника должны быть проверены врачом, подчеркнула специалист.Колоректальный рак – одно из заболеваний, на которые может указывать долговременное чередование приступов запора и диареи. Также при этом возможны усиление запора, кровь или слизь в стуле, либо ощущение, что кишечник не опорожняется полностью при посещении туалета.Известная также как глютеновая болезнь, она представляет собой серьезное аутоиммунное заболевание, характеризуемое неспособностью организма усваивать глютен – белок злаковых культур. Развитие данного заболевания связывается учеными с повреждением тонкой кишки. Его наиболее «классическим» симптомом является диарея, но также у людей с целиакией нередко чередуются приступы диареи и запоров.Согласно данным Хельсинкского университета, желудочно-кишечные симптомы являются показательными для болезни Паркинсона. Часто у пациентов возникает запор, сопровождаемый напряжением во время дефекации, твердым и комковатым стулом и чередующийся с диареей. Средний возраст начала болезни Паркинсона составляет 60 лет; мужчины более склонны к ее развитию, чем женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные болезни с бессимптомным развитием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.