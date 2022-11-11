Терапевт Чернышова назвала опасные болезни с бессимптомным развитием

«Человек не может сам обнаружить, что у него повышен холестерин, так как это никак не проявляется внешне. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом», – привела пример Чернышова, беседуя с «Москвой 24».

«Онкологические заболевания очень часто не проявляются никакими жалобами до тех пор, пока опухоль не станет большого размера и не начнет как-то воздействовать на соседние ткани», - объяснила Чернышова.

Врач сообщила, что многие опасные состояния, угрожающие жизни человека, имеют предысторию, предшествующий им период развития. Но эти патологии отличаются бессимптомным развитием – люди не замечают происходящих изменений в организме, которые «прячутся» за другие недомогания или имеют слишком тонкие, мягкие симптомы.Также, отметила, врач, бессимптомным на начальном этапе может быть сахарный диабет. Кроме того, без привлекающих внимание признаков развиваются онкозаболевания.Еще одной опасной болезнью с бессимптомным развитием терапевт назвала гипертонию. Не измеряя давления, человек не сможет понять, что является гипертоником, так как не ощущает повышения давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения указывают внезапные судороги ног.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.