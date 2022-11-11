Терапевт Чернышова назвала опасные болезни с бессимптомным развитием

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Развитие таких опасных заболеваний как атеросклероз или сахарный диабет может происходить для человека бессимптомно – их  более внушительный список назвала в интервью терапевт Надежда Чернышова.

Врач сообщила, что многие опасные состояния, угрожающие жизни человека, имеют предысторию, предшествующий им период развития. Но эти патологии отличаются бессимптомным развитием – люди не замечают происходящих изменений в организме, которые «прячутся» за другие недомогания или имеют слишком тонкие, мягкие симптомы.

«Человек не может сам обнаружить, что у него повышен холестерин, так как это никак не проявляется внешне. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом», – привела пример Чернышова, беседуя с «Москвой 24».

Также, отметила, врач, бессимптомным на начальном этапе может быть сахарный диабет. Кроме того, без привлекающих внимание признаков развиваются онкозаболевания.

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«Онкологические заболевания очень часто не проявляются никакими жалобами до тех пор, пока опухоль не станет большого размера и не начнет как-то воздействовать на соседние ткани», - объяснила Чернышова.

Еще одной опасной болезнью с бессимптомным развитием терапевт назвала гипертонию. Не измеряя давления, человек не сможет понять, что является гипертоником, так как не ощущает   повышения давления.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
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