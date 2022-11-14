Боль в суставах может сигнализировать об ожирении печени

«Любая печень содержит некоторое количество жира, но накопление становится проблематичным только тогда, когда уровень жира достигает 5-10 процентов от веса органа», - проинформировали специалисты Клиники Майо.

«У больных вирусным гепатитом часто наблюдается диффузная боль в суставах, которая может имитировать ревматические заболевания», - дополнили эксперты.

Статистически приблизительно 25 процентов людей в мире имеют ту или иную степень жировой болезни печени, что подвергает их риску опасных осложнений в дальнейшем. Жировая болезнь печени диагностируется, когда клетки внутри органа начинают накапливать жир. Наиболее распространенным подтипом недуга является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).По словам медиков, ожирение печени мешает ей выполнять основную функцию по регулированию химических веществ в крови, нарушает нормальное выделение желчи. В результате возникают проблемы с транспортировкой отходов из тела и повышается вероятность воспаления. В свою очередь, воспалительное состояние в печени может подготовить почву для множества других осложнений.Результатом реакции организма на воспаление могут быть боль, а также другие осложнения в суставах. В частности, возможно развитие артралгии, артрита, передает заключение врачей издание Express,Клиника Майо напоминает, что поддерживать печень в хорошей форме можно за счет здорового питания, включающего достаточно клетчатки и ненасыщенных жиров, физических нагрузок и профилактики лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сахарозаменителей может поспособствовать появлению ожирения и диабета.

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