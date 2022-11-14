Терапевт Павличенко: сахарозаменители могут вести к ожирению и диабету

«Подсластители слаще сахара, при этом некоторые из них практически не содержат калорий, поэтому многие в погоне за стройной фигурой заменяют ими сахар. Однако искусственные подсластители не дают долгосрочного эффекта в плане похудения», - заявила терапевт, комментируя эффекты этих средств «Ленте.ру».

«в долгосрочной перспективе приводит к увеличению риска ожирения, диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний».

Врач Светлана Павличенко сообщила в интервью об опасности употребления сахарозаменителей в долгосрочной перспективе. Медик назвала ошибкой их использование вместо сахара ради сохранения стройной фигуры.Павличенко отметила, что несмотря на свою крайне низкую калорийность сахарозаменители могут содействовать переедание. Это происходит из-за реакций организма на их сладкий вкус, стимулирующий активное выделение инсулина, что может вести к приступам голода.Также врач констатировала, что в 2022 году экспертами ВОЗ был представлен проект документа, где по поводу употребления подсластителей говорится, что они могут обеспечить краткосрочное снижение веса, ноСветлана Павличенко добавила, что среди подсластителей наиболее популярной является фруктоза, которая присутствует в сиропах, часто используемых пищевой промышленностью. Но употребляемая в большом количестве, она способствует более активному образованию «плохого» холестерина, высокий уровень которого ведет к атеросклерозу. Также при этом жир может откладываться в печени. Кроме того, избыток потребляемой фруктозы ассоциируется с развитием гипертонии и подагры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы причины диабета первого и второго типа.

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