Терапевт Павличенко: сахарозаменители могут вести к ожирению и диабету

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сахарозаменитеи

По словам терапевта Светланы Павличенко, использование сахарозаменителей может способствовать нарушению аппетита, а также ожирению.

Врач Светлана Павличенко сообщила в интервью об опасности употребления сахарозаменителей в долгосрочной перспективе. Медик назвала ошибкой их использование вместо сахара ради сохранения стройной фигуры.

«Подсластители слаще сахара, при этом некоторые из них практически не содержат калорий, поэтому многие в погоне за стройной фигурой заменяют ими сахар. Однако искусственные подсластители не дают долгосрочного эффекта в плане похудения», - заявила терапевт, комментируя эффекты этих средств «Ленте.ру».

Павличенко отметила, что несмотря на свою крайне низкую калорийность сахарозаменители могут содействовать переедание. Это происходит из-за реакций организма на их сладкий вкус, стимулирующий активное выделение инсулина, что может вести к приступам голода.

Также врач констатировала, что в 2022 году экспертами ВОЗ был представлен проект документа, где по поводу употребления подсластителей говорится, что они могут обеспечить краткосрочное снижение веса, но

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«в долгосрочной перспективе приводит к увеличению риска ожирения, диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний».

Светлана Павличенко добавила, что среди подсластителей наиболее популярной является фруктоза, которая присутствует в сиропах, часто используемых пищевой промышленностью. Но употребляемая в большом количестве, она способствует более активному образованию «плохого» холестерина, высокий уровень которого ведет к атеросклерозу. Также при этом жир может откладываться в печени. Кроме того, избыток потребляемой фруктозы ассоциируется с развитием гипертонии и подагры.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы причиныдиабета первого и второго типа.

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Светлана Павличенко
Светлана Павличенко
Здоровье
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