Названы неочевидные симптомы сердечного приступа

«Большинство людей знают о классических симптомах сердечного приступа, но существуют менее очевидные признаки. Например, усталость, одышка, головокружение, боль в верхней части спины, тошнота и дискомфорт в животе, который часто принимают за расстройство желудка», - уточнил доктор Аггарвал.

«Сердечные приступы у женщин чаще проявляются нетипичными симптомами по сравнению с мужчинами», - констатировал медик.

Сердечный приступ может проявляться неочевидными симптомами, об этом в интервью журналу «Eat This, Not That!» напомнил сердечно-сосудистый хирург, доктор медицины Санджив Аггарвал. Врач рассказал, что иногда болезни сердца развиваются «молчаливо» и не диагностируются до тех пор, пока у человека не возникают сердечный приступ и сердечная недостаточность. При возникновении сердечной недостаточности могут иметь место одышка, утомляемость, отеки стоп, лодыжек, голеней, живота, вздутие шейных вен.Что касается сердечного приступа или инфаркта, эксперт заявил: опасное для жизни состояние тоже может вызывать неочевидные симптомы.Также специалист обратил внимание на особенность симптомов инфаркта у женщин.Говоря о неочевидных признаках, которые чаще наблюдаются у женщин, доктор Аггарвал назвал в их числе боль в верхней части спины, боль в шее или горле, боль в любой руке, потливость, изжогу, расстройство желудка, тошноту, сильную усталость, головокружение, потливость. Он заявил, что из-за неспецифичных симптомов инфаркт у женщин часто ошибочно принимают за другие состояния, в частности, за приступы паники или тревоги.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с кожей могут быть одним из ранних признаков диабета.

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