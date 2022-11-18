Плохое зрение - один из признаков болезни сердца

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Плохое зрение - один из признаков болезни сердца


Ухудшение зрения по мере взросления может быть предвестником инсульта или сердечного приступа.


Особый тип возрастной дегенерации желтого пятна (ВДЖП) связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открытие дает надежду на то, что оптики смогут обнаружить его и предотвратить сердечные приступы.

«Впервые исследователи смогли связать определенные сердечно-сосудистые заболевания высокого риска с конкретной формой возрастной дегенерации желтого пятна, с субретинальными отложениями друзеноидов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Эти отложения, известные как SDD, состоят из жирных липидов, которые образуются под светочувствительными клетками сетчатки в задней части глаза и связаны с потерей зрения. Обнаружение затруднено и требует высокотехнологичного сканирования изображений.

Приток крови к глазу снижается либо из-за повреждения сердца, которое режет его по всему телу, либо из-за закупорки шейной артерии, которая непосредственно препятствует притоку крови к глазу.

«Плохое кровоснабжение может привести к повреждению любой части тела, и при этих специфических заболеваниях разрушенная сетчатка и оставшиеся SDD являются этим повреждением. Повреждение сетчатки означает потерю зрения и может привести к слепоте».


Может ли плохое зрение передаться по наследству


Отложения содержат холестерин, и нет никакого известного лечения. Анализ 200 пациентов с ВДЖП с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом показал, что вероятность возникновения этих отложений у них в девять раз выше.


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