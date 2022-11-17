Врач Гинзбург рассказал о пользе кефира для снижения давления

«Кефир – классический пробиотик, восстанавливающий микрофлору кишечника, лактобактерии поддерживают иммунную систему организма, выводят токсины», - рассказал Михаил Гинзбург.

Доктор Гинзбург сообщил, что хорошо известный россиянам кисломолочный напиток при регулярном потреблении действует на организм как активатор, стимулирующий выведение токсинов – благодаря такой детоксикации и нормализуется кровяное давление. Действие напитка объясняется его позитивным влиянием на кишечник.Врач уточнил, что употребление в пищу продуктов-пробиотиков содействует размножению в кишечной флоре так называемых хороших бактерий. Эти микроорганизмы препятствуют размножению тех факультативных бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности производят большое количество токсичных компонентов. Токсины могут негативно воздействовать на организм, вызывать хроническое воспаление, способное привести к развитию метаболического синдрома. У людей с синдромом нередко развивается гипертония.Но даже полезный кефир может иметь противопоказания к употреблению, напомнил попутно медик. При наличии таких проблем, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, гастрит пить его не следует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими полезными свойствами обладает манная каша.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.