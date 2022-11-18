Необычно сильное похмелье после пива у мужчины оказалось признаком рака

Историю британца Райана Ллойда рассказало издание The Sun. На одном из рождественских мероприятий он с друзьями пил пиво, после чего проснулся утром с симптомами необычно тяжелого для такой ситуации похмелья, сильной тошнотой. Райан реши, что отравился пивом, и не стал обращаться к врачам. Но после этого на протяжении двух месяцев его самочувствие только ухудшалось. Также все стали замечать, что мужчина худеет. Вдобавок у него появилась ночная потливость.Врачи, к которым обратился молодой британец, обнаружили в его анализах крови повышенный уровень лейкоцитов. Ему диагностировали рак крови, четвертую стадию лимфомы Ходжкина.Хотя Ллойд был ошеломлен диагнозом, у него хватило упорства для борьбы с заболеванием, которая оказалась долгой. После курса лечения мужчине сообщили о ремиссии, однако спустя время произошел рецидив с метастазированием. В этом году он прошел повторную химиотерапию, сейчас у мужчины хорошие показатели.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности быстрого похудения для здоровья.

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