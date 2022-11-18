Диетолог Русакова предупредила об опасности быстрого похудения для здоровья

«Чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов», - сказала Русакова, беседуя с «Вечерней Москвой».

«могут обостриться заболевания, и человек может стать менее здоровым, чем был до похудения».

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила в интервью, что при резком похудении организм испытывает стресс, и это не проходит для него бесследно. Кроме того, подобное похудение эффективно лишь в краткосрочной перспективе.По словам специалиста, скорость похудения во многом зависит от роста, веса, возраста. Чем больше излишек веса, те интенсивнее «сжигаются» килограммы в первые месяцы. По мере приближения веса к норме он уходит все медленнее и медленнее.Диетолог уточнила, что ссели похудеть решается человек со значительным лишним весом (ИМТ больше 40), этот процесс должен занять два или три года. Лишний вес в 10 или 15 килограммов правильно сбрасывать три-четыре месяца.При более быстром похуденииРанее портал MedikForum.ru писал о четырех утренних лайфхаках , помогающих убрать жир на животе.

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