Эти 4 ощущения означают, что артерии закупорены холестерином

"Первым заметным симптомом, вызванным ЗПА, является дискомфорт в ногах, боль или судороги. Это состояние также может вызвать четыре предупредительных ощущения в мышцах ног", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Онемение

Слабость

Тяжесть

Усталость

«Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы даете отдых ногам. Часто поражаются обе ноги одновременно, хотя боль может усиливаться в одной ноге».

Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа

Гладкая атласная кожа на ногах

Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи

Более частые инфекции

Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях





Тревожные признаки могут появиться, как только холестерин начнет закупоривать ваши артерии. Одним контрольным признаком этого процесса могут быть четыре неприятных ощущения. Отсутствие кровотока в ногах может иногда вызывать «распространенное» состояние, известное как заболевание периферических артерий (ЗПА).Характерным признаком боли в ногах ЗПА является то, что она появляется только во время ходьбы или физических упражнений. Однако болезненный признак исчезает через несколько минут после отдыха.К сожалению, заболевание периферических артерий не всегда вызывает множество заметных симптомов, из-за чего его трудно выявить, подобно высокому уровню холестерина.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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