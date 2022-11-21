Эти 4 ощущения означают, что артерии закупорены холестерином
От онемения до усталости четыре ощущения в определенной области могут сообщить о том, что холестерин опасно закупоривает ваши артерии.
Тревожные признаки могут появиться, как только холестерин начнет закупоривать ваши артерии. Одним контрольным признаком этого процесса могут быть четыре неприятных ощущения. Отсутствие кровотока в ногах может иногда вызывать «распространенное» состояние, известное как заболевание периферических артерий (ЗПА).
"Первым заметным симптомом, вызванным ЗПА, является дискомфорт в ногах, боль или судороги. Это состояние также может вызвать четыре предупредительных ощущения в мышцах ног", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Ваши мышцы ног могут начать чувствовать:
- Онемение
- Слабость
- Тяжесть
- Усталость
«Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы даете отдых ногам. Часто поражаются обе ноги одновременно, хотя боль может усиливаться в одной ноге».
Помимо слабости, онемения, тяжести и усталости в ногах, ЗПА также может привести к другим контрольным признакам, в том числе:
- Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа
- Гладкая атласная кожа на ногах
- Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи
- Более частые инфекции
- Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях
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