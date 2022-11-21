Эти 4 ощущения означают, что артерии закупорены холестерином

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Эти 4 ощущения означают, что артерии закупорены холестерином


От онемения до усталости четыре ощущения в определенной области могут сообщить о том, что холестерин опасно закупоривает ваши артерии.


Тревожные признаки могут появиться, как только холестерин начнет закупоривать ваши артерии. Одним контрольным признаком этого процесса могут быть четыре неприятных ощущения. Отсутствие кровотока в ногах может иногда вызывать «распространенное» состояние, известное как заболевание периферических артерий (ЗПА).

"Первым заметным симптомом, вызванным ЗПА, является дискомфорт в ногах, боль или судороги. Это состояние также может вызвать четыре предупредительных ощущения в мышцах ног", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Ваши мышцы ног могут начать чувствовать:
  • Онемение
  • Слабость
  • Тяжесть
  • Усталость
Характерным признаком боли в ногах ЗПА является то, что она появляется только во время ходьбы или физических упражнений. Однако болезненный признак исчезает через несколько минут после отдыха.

«Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы даете отдых ногам. Часто поражаются обе ноги одновременно, хотя боль может усиливаться в одной ноге».


"Циклическая" боль в двух областях - первый заметный признак закупорки артерий холестерином


Помимо слабости, онемения, тяжести и усталости в ногах, ЗПА также может привести к другим контрольным признакам, в том числе:
  • Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа
  • Гладкая атласная кожа на ногах
  • Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи
  • Более частые инфекции
  • Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях
К сожалению, заболевание периферических артерий не всегда вызывает множество заметных симптомов, из-за чего его трудно выявить, подобно высокому уровню холестерина.


Первый симптом закупорки артерий холестерином включает эти 4 ощущения


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