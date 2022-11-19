Доктор Мясников рассказал о способах снизить риск тромбоза

«Тромбы могут образовываться у курильщиков, пожилых и людей с избыточным весом, а также при наследственности или перенесенных инфекциях», - рассказал. Александр Мясников.

«Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты – наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови», - заявил доктор Мясников.

Тромбоз является следствием нарушений в кровоообращении организма – кровь человека сгущается и возникающие сгустки (тромбы) не рассасываются, а сохраняются в полости артерий или вен, в разной степени вызывая их закупорку.Попутно медик назвал способы снизить риск тромбоза. Специалист констатировал, что снизить подверженность крови сгущению и свертыванию помогает употребление омега-3 жирных кислот. С этой целью, например, можно употреблять рыбий жир.Другим важным условием для снижения риска тромбоза является движение. Ходьба пешком является «лекарством» для сосудов и кровообращения.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптоме диабета 2 типа на руке, который проявляется по утрам неподвижности пальцев.

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