Доктор Мясников рассказал о способах снизить риск тромбоза
Врач Александр Мясников сообщил, что достаточное потребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 является одни из способов избежать появления тромбоза.
Тромбоз является следствием нарушений в кровоообращении организма – кровь человека сгущается и возникающие сгустки (тромбы) не рассасываются, а сохраняются в полости артерий или вен, в разной степени вызывая их закупорку.
«Тромбы могут образовываться у курильщиков, пожилых и людей с избыточным весом, а также при наследственности или перенесенных инфекциях», - рассказал. Александр Мясников.
Попутно медик назвал способы снизить риск тромбоза. Специалист констатировал, что снизить подверженность крови сгущению и свертыванию помогает употребление омега-3 жирных кислот. С этой целью, например, можно употреблять рыбий жир.
«Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты – наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови», - заявил доктор Мясников.
Другим важным условием для снижения риска тромбоза является движение. Ходьба пешком является «лекарством» для сосудов и кровообращения.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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