Терапевт Романенко назвала разрушительную для щитовидной железы привычку

«Бесконтрольный прием препаратов с йодом может привести к гипертиреозу, то есть повышенной активности щитовидной железы», - предупредила Романенко, беседуя с «Москвой 24».

«Могут возникать глазные симптомы, появляется пучеглазие – так называемая эндокринная офтальмопатия, меняется как бы форма глазных яблок. Снижается вес, может быть диарея. Это все проявление гипертиреоза», – добавила Татьяна Романенко.

Терапевт Романенко отметила в интервью, что многие люди, наслышанные о существующей проблеме нехватки йода, начинают самостоятельно употреблять содержащие его добавки, комплексы. Подобное самолечение может разрушительно влиять на щитовидную железу.Специалист подтвердила, что йод является одним из важнейших питательных веществ, поддерживающих здоровое функционирование щитовидной железы. Но также важно, чтобы организм не получал его в избытке. В этом случае может пострадать даже очень здоровая щитовидка.Терапевт уточнила, что щитовидная железа ответственна за регуляцию энергетического обмена. Повышенная активность железы означает, что она производит слишком много гормонов – при этом в организме начинают ускоряться физические процессы: например, учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, ощущается тремор.Врач подчеркнула, что особенно разрушительным для щитовидной железы может стать прием средств с йодом при уже имеющемся, но недиагностироанном гипертиреозе. Одним из его последствий является возникновение тиреотоксического сердца, когда миокард подвергается опасным нарушениям сердечного ритма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневное употребление бананов может вредить здоровью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.