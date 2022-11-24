Ежедневное употребление бананов может вредить здоровью

«Два типа лекарств, которые не следует сочетать с бананами, – это ингибиторы АПФ и мочегонное средство спиронолактон».

Бананы нужно есть правильно. Они обделены жиром и белком, при этом содержат много углеводов. Если съесть банан, то вскоре возникнет сильное чувство голода – этому содействует колебание уровня сахара, который сначала возрастает, а затем падает.Таким образом, ежедневное употребление бананов связано с риском превышения углеводов в рационе и нарушения аппетита, злоупотреблением едой, лишнего веса, сообщили «ИноСМИ». Диетологи рекомендуют есть бананы в сочетании с источниками белка и полезных жиров: например, с сыром или арахисовым маслом. Это защитит от резких колебаний уровня сахара в крови и их неприятных последствий.Кроме того, бананы могут вредить здоровью пищеварительной системы. В эти фруктах большое количество клетчатки соединяется с натуральным сахарным спиртом – у некоторых людей организм реагирует на подобную смесь вздутием, метеоризмом, обилием газов.Еще один минус ежедневного поедания бананов – избыток калия, который они содержат в высокой концентрации. Чрезмерное количество калия вредит почкам. Люди, у которых уже имеются почечные нарушения, должны с осторожностью есть бананы, не злоупотреблять их порциями.Также важно знать о способности бананов взаимодействовать с лекарствами и подавлять действие каких-то компонентов медикаментов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полезные лук и чеснок противопоказаны некоторым людям.

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