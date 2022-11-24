Ежедневное употребление бананов может вредить здоровью
Регулярное употребление бананов способствует тому, что организм получает слишком много углеводов, испытывает повышенный голод, подвергается риску набора лишнего веса.
Бананы нужно есть правильно. Они обделены жиром и белком, при этом содержат много углеводов. Если съесть банан, то вскоре возникнет сильное чувство голода – этому содействует колебание уровня сахара, который сначала возрастает, а затем падает.
Таким образом, ежедневное употребление бананов связано с риском превышения углеводов в рационе и нарушения аппетита, злоупотреблением едой, лишнего веса, сообщили «ИноСМИ». Диетологи рекомендуют есть бананы в сочетании с источниками белка и полезных жиров: например, с сыром или арахисовым маслом. Это защитит от резких колебаний уровня сахара в крови и их неприятных последствий.
Кроме того, бананы могут вредить здоровью пищеварительной системы. В эти фруктах большое количество клетчатки соединяется с натуральным сахарным спиртом – у некоторых людей организм реагирует на подобную смесь вздутием, метеоризмом, обилием газов.
Еще один минус ежедневного поедания бананов – избыток калия, который они содержат в высокой концентрации. Чрезмерное количество калия вредит почкам. Люди, у которых уже имеются почечные нарушения, должны с осторожностью есть бананы, не злоупотреблять их порциями.
Также важно знать о способности бананов взаимодействовать с лекарствами и подавлять действие каких-то компонентов медикаментов.
«Два типа лекарств, которые не следует сочетать с бананами, – это ингибиторы АПФ и мочегонное средство спиронолактон».
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