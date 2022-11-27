Врач раскрыла опасность жаропонижающих средств для печени
По словам токсиколога Татьяны Ермохиной, «безобидные» жаропонижающие лекарства могут серьезно навредить организму при неправильном употреблении.
Врач раскрыла опасность жаропонижающих средств для печени. Ермохина сообщила в интервью, что такие лекарства способны оказывать на орган токсическое действие. Опасным в этом плане может быть обычный парацетамол.
«Бесконтрольный прием жаропонижающих во время болезни, особенно парацетамола, наносит колоссальный вред печени, буквально разрушая орган», - сказала медик, беседуя с «Российской газетой».
Ермохина подчеркнула, что при приеме парацетамола важно соблюдать правильную дозировку – его количество не должно превышать 2 граммов за день.
Также медик обратила внимание на то, что, в сущности, любое лекарство должно приниматься по назначению врача. Самостоятельное назначение себе каких-то медикаментов неизменно повышает риск возникновения осложнений, ухудшения общего состояния, – пусть даже эти препараты являются хорошо знакомыми и кажутся абсолютно не опасными.
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Татьяна Ермохина
Здоровье
врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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