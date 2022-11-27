«Бесконтрольный прием жаропонижающих во время болезни, особенно парацетамола, наносит колоссальный вред печени, буквально разрушая орган», - сказала медик, беседуя с «Российской газетой».

Врач раскрыла опасность жаропонижающих средств для печени. Ермохина сообщила в интервью, что такие лекарства способны оказывать на орган токсическое действие. Опасным в этом плане может быть обычный парацетамол.Ермохина подчеркнула, что при приеме парацетамола важно соблюдать правильную дозировку – его количество не должно превышать 2 граммов за день.Также медик обратила внимание на то, что, в сущности, любое лекарство должно приниматься по назначению врача. Самостоятельное назначение себе каких-то медикаментов неизменно повышает риск возникновения осложнений, ухудшения общего состояния, – пусть даже эти препараты являются хорошо знакомыми и кажутся абсолютно не опасными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие банные привычки могут быть разрушительными для здоровья.

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