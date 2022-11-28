Каждый четвертый человек старше 65 лет падал дома, но скрывал это от близких

"Исследование также показало, что четверо из десяти взрослых (39 процентов) будут скрывать эти заботы от близких, потому что они не хотят быть обузой. И 26 процентов считают, что они могут решить любую проблему ухода самостоятельно, в то время как 16 процентов не хотят, чтобы их называли «уязвимыми», и почти пятая часть (18 процентов) просто не хотят признавать, что стареют", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Другие объясняют это болью в суставах (13%) и предметами на полу (11%).Но сокрытие беспокойства по уходу не ограничивается только падениями — трое из десяти взрослых старше 65 лет признались, что скрывают множество потребностей в поддержке от близких. К ним относятся изменения в привычках к туалету, забывчивость и проблемы со сном, а также потеря равновесия, недостаток энергии и одиночество.Однако 42 процента тех, кто не поделился своими опасениями, беспокоятся о последствиях этого, а 33 процента испытывают стресс из-за того, что не были откровенны с близкими.Несмотря на их попытки сохранить в тайне заботу об уходе, пятая часть признанных близких осознала, что они делали.Очень тревожно, что четверть людей старше 65 лет падают, и четверть этих людей не передают эту важную информацию об уходе близкому человеку или лицу, осуществляющему уход.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих сахар в крови.

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