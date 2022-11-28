Врач Андреева рассказывает как снизить давление с помощью воды
Гипертония приводит к опасным вторичным заболеваниям – от инфарктов до инсультов. Врач объясняет, как вы можете улучшить свое кровяное давление в долгосрочной перспективе с помощью воды.
Высокое кровяное давление открывает двери для многочисленных опасных вторичных заболеваний, и поэтому его нельзя оставлять без лечения. В дополнение к антигипертензивным препаратам гидротерапия может помочь улучшить артериальное давление в долгосрочной перспективе.
Четыре фактора способствуют высокому кровяному давлению
Причины повышенного артериального давления можно описать кратко и лаконично. Помимо возможной семейной наследственности, есть четыре основных фактора, которые приводят к высокому кровяному давлению: недостаточная физическая нагрузка, нездоровое питание, ожирение и стресс. Стресс — один из самых важных факторов. Он приводит симпатическую нервную систему в состояние постоянного возбуждения.
Как работает вода:
- Снижает кровяное давление
- Делает сосуды более расслабленными
- Хорошо для сердца
- Тренирует всю цепь
- Укрепляет защиту
"Даже при холодовых раздражителях сосуды вначале сужены. Однако в этом случае система терморегуляции тела срабатывает немедленно и дает сигнал: усилить кровообращение в гипотермической зоне, чтобы вернуться к «рабочей температуре»! Подводимое тепло приводит к расширению сосудов и падению артериального давления. Активность стрессовых рецепторов также снижается. Регулярное использование подавляет эти α-адренорецепторы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Виды терапии:
- Прохладная ванна
- Холодное обливание бедер
- Контрастная ванночка для ног
- Холодная повязка
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