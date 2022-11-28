Врач Андреева рассказывает как снизить давление с помощью воды

Четыре фактора способствуют высокому кровяному давлению

Снижает кровяное давление

Делает сосуды более расслабленными

Хорошо для сердца

Тренирует всю цепь

Укрепляет защиту





"Даже при холодовых раздражителях сосуды вначале сужены. Однако в этом случае система терморегуляции тела срабатывает немедленно и дает сигнал: усилить кровообращение в гипотермической зоне, чтобы вернуться к «рабочей температуре»! Подводимое тепло приводит к расширению сосудов и падению артериального давления. Активность стрессовых рецепторов также снижается. Регулярное использование подавляет эти α-адренорецепторы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Прохладная ванна

Холодное обливание бедер

Контрастная ванночка для ног

Холодная повязка

Высокое кровяное давление открывает двери для многочисленных опасных вторичных заболеваний, и поэтому его нельзя оставлять без лечения. В дополнение к антигипертензивным препаратамПричины повышенного артериального давления можно описать кратко и лаконично. Помимо возможной семейной наследственности, есть четыре основных фактора, которые приводят к высокому кровяному давлению: недостаточная физическая нагрузка, нездоровое питание, ожирение и стресс. Стресс — один из самых важных факторов. Он приводит симпатическую нервную систему в состояние постоянного возбуждения.В случае эссенциальной гипертензии (т. е. постоянного высокого кровяного давления без видимой причины) симпатическая нервная система очень активна. Это стимулирует более специальные (α-адренергические) рецепторы в стенках сосудов, к которым прикрепляются гормоны стресса, такие как адреналин и норадреналин. Они сужают кровеносные сосуды и, таким образом, повышают давление.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих сахар.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.