Врач Андреева рассказывает как снизить давление с помощью воды

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Врач Андреева рассказывает как снизить давление с помощью воды


Гипертония приводит к опасным вторичным заболеваниям – от инфарктов до инсультов. Врач объясняет, как вы можете улучшить свое кровяное давление в долгосрочной перспективе с помощью воды.


Высокое кровяное давление открывает двери для многочисленных опасных вторичных заболеваний, и поэтому его нельзя оставлять без лечения. В дополнение к антигипертензивным препаратам гидротерапия может помочь улучшить артериальное давление в долгосрочной перспективе. 


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Четыре фактора способствуют высокому кровяному давлению


Причины повышенного артериального давления можно описать кратко и лаконично. Помимо возможной семейной наследственности, есть четыре основных фактора, которые приводят к высокому кровяному давлению: недостаточная физическая нагрузка, нездоровое питание, ожирение и стресс. Стресс — один из самых важных факторов. Он приводит симпатическую нервную систему в состояние постоянного возбуждения. 

Как работает вода:
  • Снижает кровяное давление
  • Делает сосуды более расслабленными
  • Хорошо для сердца
  • Тренирует всю цепь
  • Укрепляет защиту


В случае эссенциальной гипертензии (т. е. постоянного высокого кровяного давления без видимой причины) симпатическая нервная система очень активна. Это стимулирует более специальные (α-адренергические) рецепторы в стенках сосудов, к которым прикрепляются гормоны стресса, такие как адреналин и норадреналин. Они сужают кровеносные сосуды и, таким образом, повышают давление.

"Даже при холодовых раздражителях сосуды вначале сужены. Однако в этом случае система терморегуляции тела срабатывает немедленно и дает сигнал: усилить кровообращение в гипотермической зоне, чтобы вернуться к «рабочей температуре»! Подводимое тепло приводит к расширению сосудов и падению артериального давления. Активность стрессовых рецепторов также снижается. Регулярное использование подавляет эти α-адренорецепторы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Виды терапии:
  • Прохладная ванна
  • Холодное обливание бедер
  • Контрастная ванночка для ног
  • Холодная повязка

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