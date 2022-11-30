Справиться с тревогой и бессонницей может помочь розмарин

«По данным научных исследований, у людей, которые испытывают трудности с засыпанием и страдают от недостатка сна, в организме вырабатывается много норадреналина и адреналина – гормонов стресса».

«Если вы с трудом засыпаете, попробуйте зажечь в спальне ветку розмарина», - говорят эксперты.

Тревожность и проблемы со сном тесно связаны, а в преддверии зимы они могут усиливаться из-за неблагоприятного влияния на организм погодных колебаний, холода, дефицита солнечного света. Польское издание Onet.pl проинформировало:Польские специалисты посоветовали людям с этой проблемой обратить внимание на розмарин. Растение содержит летучие вещества, которые могут специфическим образом воздействовать на мозг – в частности, способствуют выработке нейромедиаторов, обеспечивающих эффект расслабления, успокоения, приятных ощущений.Они добавили, что эфирные соединения розмарина также способны улучшать когнитивные функции: например, повышают качество памяти. Вдобавок использование розмарина связывают с эффектом обезболивания, а другими полезными свойствами растения называют противоаллергическое, антибактериальное, противовирусное действие.Кстати, розмарин также можно употреблять в пищу, добавлять в чай и другие напитки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом было названо безопасное для сердца количество мяса

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