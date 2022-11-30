Кардиолог Павличенко назвала безопасное для сердца количество мяса

«Красное мясо содержит насыщенные жирные кислоты. Из-за их избытка в крови растет уровень «плохого» холестерина низкой плотности, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, мешает нормальному кровообращению и приводит к инфарктам или инсультам», - сказала Павличенко, беседуя с «Лентой.ру».

«Для поддержания здоровья из рациона желательно полностью исключить переработанное мясо, а при покупке следует выбирать нежирные сорта красного мяса», - отметила кардиолог.

Кардиолог Светлана Павличенко напомнила в интервью об опасности красного мяса для сосудов и сердца.Также врач сообщила, что сердечно-сосудистые заболевания могут возникать в связи с повышенным уровне триметиламиноксида (ТМАО) – вещества, активирующего воспалительные реакции в организме. Компоненты, из которых образуется ТМАО, содержит в себе разное мясо, конкретно говядина, баранина, свинина.Самыми опасными в своем влиянии на сердце Павличенко назвала колбасные изделия и копченья из переработанного мяса. Такие продукты изобилуют солью, сужающей сосуды и вызывающей задержку жидкости, что затрудняет кровоток и повышает нагрузку на сосуды и сердце.Светлана Павличенко назвала безопасное для сердца количество мяса – 350-500 граммов в неделю.Продукт полезнее есть вареным или тушеным. При жарке в мясе образуется корочка, она содержит канцерогенные соединения. Также, по мнению врача, в рацион можно вводить растительные аналоги мяса – они удовлетворяют тягу к мясному вкусу, но являются более «легкими», чем мясо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление на завтрак яиц пашот улучшает защиту организма от рака.

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