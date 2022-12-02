Эндокринолог Гуреева: "затуманенное зрение" является симптом сахарного диабета 2 типа

"Затуманенное зрение можно разделить на различные типы, включая близорукость и дальнозоркость. Близорукость также известна как близорукость, когда вы можете видеть предметы вблизи, но не вдали. Напротив, дальнозоркость противоположна, это также известно как дальнозоркость, когда вы можете видеть вещи на расстоянии, но не вблизи", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.









Диабет становится все более распространенным. Наиболее распространенным из них является диабет 2 типа, на который приходится 90 процентов случаев, в то время как диабет 1 типа составляет остальные 10 процентов. В результате его растущей распространенности важно оставаться в курсе симптомов этого состояния.Одним из них являются аномалии рефракции. Это означает «затуманенное зрение».Затуманенное зрение является одним из наиболее распространенных симптомов диабета 2 типа, но есть и другие.• Частое посещение туалета• Повышенная усталость• Потеря веса без усилий• Генитальный зуд или молочница• Порезы и раны дольше заживают• Ощущение сильной жаждыХотя диабет может вызвать помутнение зрения, он также может повлиять на них в долгосрочной перспективе через диабетическую ретинопатию, осложнение, возникающее при диабете 2 типа.Ранее МедикФорум писал о важных витаминах для женщин.

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