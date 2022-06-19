Диабета 2 типа: ощущение, которое может стать «экстремальным» - у вас оно есть?

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Диабета 2 типа: ощущение, которое может стать «экстремальным» - у вас оно есть?

Диабет 2 типа является распространенным заболеванием, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким.

Диабет 2 типа — это состояние, которое влияет на то, как организм использует глюкозу — сахар, который мы используем в качестве источника энергии.

«Диабет 2 типа возникает, когда организм ненормально реагирует на вырабатываемый инсулин, создавая резистентность. Это означает, что неиспользованная глюкоза может накапливаться в кровотоке, вызывая высокий уровень сахара в крови», - говорит  эндокринолог Антонина Гуреева, специально для МедикФорум.

Врач назвала экстремальную усталость распространенным симптомом диабета 2 типа у взрослых.

Другие распространенные признаки:
  • Повышенная жажда
  • Прохождение большего количества воды, чем обычно, особенно ночью
  • Затуманенное зрение
«Диабет 2 типа можно контролировать с помощью регулярного тестирования уровня глюкозы в крови, используя простые тесты, для которых требуется небольшой образец крови из пальца», - говорит врач.

У людей с диабетом 1-го типа симптомы могут появиться очень внезапно, в то время как при диабете 2-го типа они, как правило, проявляются более постепенно, а иногда вообще не проявляются.

«Раннее выявление и лечение диабета может снизить риск развития осложнений диабета. Многие люди страдают диабетом 2 типа, не осознавая этого, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа.

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