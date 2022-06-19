Диабета 2 типа: ощущение, которое может стать «экстремальным» - у вас оно есть?

«Диабет 2 типа возникает, когда организм ненормально реагирует на вырабатываемый инсулин, создавая резистентность. Это означает, что неиспользованная глюкоза может накапливаться в кровотоке, вызывая высокий уровень сахара в крови», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, специально для МедикФорум.

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«Диабет 2 типа можно контролировать с помощью регулярного тестирования уровня глюкозы в крови, используя простые тесты, для которых требуется небольшой образец крови из пальца», - говорит врач.

«Раннее выявление и лечение диабета может снизить риск развития осложнений диабета. Многие люди страдают диабетом 2 типа, не осознавая этого, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.