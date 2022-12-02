Простой пищевой лайфхак, который поможет вам уснуть за 5 минут
Кулинарный лайфхак подтверждается многочисленными исследованиями.
Заснуть не всем легко, и некоторые люди борются с этим больше, чем другие. Согласно исследованиям, существует способ заснуть менее чем за пять минут. И все зависит от того, что вы едите и когда.
Употребление углеводов перед сном может помочь вам быстро заснуть.
"Употребление углеводов за четыре часа до сна позволяет людям быстрее заснуть и улучшить качество сна. Было показано, что углеводная пища с высоким ГИ приводила к значительному сокращению времени засыпания у здоровых людей по сравнению с едой с низким ГИ и была наиболее эффективной при употреблении за 4 часа до сна. Актуальность этих результатов для людей с нарушениями сна должна быть определена в будущих исследованиях", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Примеры углеводов включают белый рис, белый хлеб, макароны и картофель. Тем не менее, это не означает, что нужно постоянно есть эти продукты перед сном, скорее они должны составлять часть сбалансированной диеты.
Употребление углеводов за четыре часа до сна было более эффективным в исследовании, чем за час до сна, а это означает, что планирование ужина может оказаться полезным. Острая пища может негативно повлиять на вашу способность быстро засыпать.
Ранее МедикФорум писал о важных витаминов для женщин.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий