Кофеин во время беременности приводит к рождению детей с низким весом
Для многих людей чашка кофе по утрам — это просто его часть. Однако беременным женщинам следует быть осторожными при употреблении напитков с кофеином. Новое исследование связывает регулярное употребление кофеина с замедлением роста детей.
Кофе является частью утренней рутины – это касается как беременных, так и небеременных женщин. Тем не менее, последние должны обратить особое внимание на количество потребляемого ими кофеина. Недавнее исследование показывает, что регулярное употребление кофеина может оказать негативное влияние на развитие ребенка и повлиять на его рост и вес.
Кофеин попадает к эмбриону через плаценту
Кофеин во время беременности — спорная тема. Между тем было доказано, что кофеин всегда передается ребенку через плаценту в сравнимых концентрациях. Здесь он вызывает реакции, аналогичные таковым у взрослых: повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и возбуждение.
"Это проблематично, учитывая, что эмбриону не хватает важных ферментов для расщепления кофеина в печени. Кроме того, беременные женщины усваивают кофеин медленнее, чем обычно", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Если количество выпитого остается прежним, плод подвергается воздействию увеличивающегося количества кофеина. Долгосрочные последствия еще недостаточно изучены.
Влияние даже при небольшом количестве
Кофе может не только повлиять на обстоятельства рождения, но и повлиять на дальнейшее развитие роста и веса ребенка. Влияние уже доказано при употреблении небольшого количества кофе.
Разница в размерах увеличивается с возрастом ребенка
По сравнению с испытуемыми, которые потребляли мало кофеина или вообще не употребляли его, наблюдалась небольшая разница в размерах и весе ребенка в возрасте от четырех лет. Например, дети, подвергшиеся воздействию кофеина, весили примерно на 84 грамма меньше и были в среднем на 0,48 сантиметра ниже. Разница увеличилась до 2,2 сантиметра в возрасте восьми лет.
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