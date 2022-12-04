Кофеин во время беременности приводит к рождению детей с низким весом

Кофеин попадает к эмбриону через плаценту

"Это проблематично, учитывая, что эмбриону не хватает важных ферментов для расщепления кофеина в печени. Кроме того, беременные женщины усваивают кофеин медленнее, чем обычно", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Влияние даже при небольшом количестве

Разница в размерах увеличивается с возрастом ребенка

Кофе является частью утренней рутины – это касается как беременных, так и небеременных женщин. Тем не менее, последние должны обратить особое внимание на количество потребляемого ими кофеина. Недавнее исследование показывает, что регулярное употребление кофеина может оказать негативное влияние на развитие ребенка и повлиять на его рост и вес.Кофеин во время беременности — спорная тема. Между тем было доказано, что кофеин всегда передается ребенку через плаценту в сравнимых концентрациях. Здесь он вызывает реакции, аналогичные таковым у взрослых: повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и возбуждение.Если количество выпитого остается прежним, плод подвергается воздействию увеличивающегося количества кофеина. Долгосрочные последствия еще недостаточно изучены.Кофе может не только повлиять на обстоятельства рождения, но и повлиять на дальнейшее развитие роста и веса ребенка. Влияние уже доказано при употреблении небольшого количества кофе.По сравнению с испытуемыми, которые потребляли мало кофеина или вообще не употребляли его, наблюдалась небольшая разница в размерах и весе ребенка в возрасте от четырех лет. Например, дети, подвергшиеся воздействию кофеина, весили примерно на 84 грамма меньше и были в среднем на 0,48 сантиметра ниже. Разница увеличилась до 2,2 сантиметра в возрасте восьми лет.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.