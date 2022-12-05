Кардиолог предупредил о возможности инфаркта «на фоне полного здоровья»

«Иногда такая боль даже может быть связана с приемом пищи, что вводит в заблуждение. На этом фоне у людей может быть тошнота, рвота, а также выражаться слабость. Часто в таком случае пациенты связывают свое состояние с отравлением», - сказал Шарафеев, беседуя с «Известиями».

«Атипичная форма некроза сердечной мышцы, которая развивается вследствие острого нарушения кровообращения и не сопровождается характерными клиническими признаками».

«Внезапная сердечная смерть, когда люди на фоне полного здоровья внезапно умирают, характерна для обширного поражения, которое может сопровождаться либо разрывом сердечной мышцы, либо нарушением ритма».

Кардиолог Шарафеев предупредил интервью, что инфаркт способен проявляться нетипичным и неожиданным образом. В частности, медик рассказал, что он может восприниматься как отравление из-за боли и других неприятных симптомов в желудке.Кроме того, неожиданным признаком инфаркта может оказаться боль в зоне лопаток, спины. Врач отметил, что такую боль многие люди принимают за типичные проблемы со спиной – натруженность, «прострел», остеохондроз.Также у жертв сердечных приступов встречается зубная боль или чувство сильного жжения в челюсти, добавил специалист.Напомнил кардиолог и о том, что существует безболевая форма инфаркта:Шарафеев добавил, что боль отсутствует, поскольку меняется передача нервного сигнала от пострадавшего участка в головной мозг. Но в то же время могут возникать тошнота, слабость.Наиболее коварным кардиолог назвал тип инфаркта, который способствует тяжелым последствиям, проявляющимся «на фоне полного здоровья».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перепады настроения могут указывать на скрытую гипертонию.

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