Нервозность и перепады настроения могут указывать на скрытую гипертонию

«Если человек проявляет большую склонность к беспокойству, нервозности, часто тревожится и страдает от резких перепадов настроения, то речь идет о невротичности. Невротики острее реагируют на стресс, склонны к критике, часто испытывают гнев или чувство вины», - пишет Interia.

«Ряд исследования показали, что у невротиков больше шансов оказаться гипертониками».

Ученые полагают, что поведенческие проблемы в виде повышенной нервозности, раздражительности и перепадов настроения, свойственные людям-невротикам, могут обусловливаться гипертонией – повышенным артериальным давлением, возникающим в результате нарушенного кровообращения в сосудах, подверженных сужению и атеросклерозу. Об этом сообщило польское издание Interia.Еще раньше было установлено, что люди оказываются невротиками из-за генетики. В 40 процентах случаев они наследуют от родителей гены, которые могут активировать развитие невротизма. Эти же гены бывают ответственны за возникновение депрессии. Кроме того, часто невротиками становятся те, кто пережил в детстве психологическую травму, опыт жесткого обращения.Но также ученые считают, что негативные проявления невротизма в виде повышенной нервозности и тревожности, необоснованных страхов и перепадов настроения могут возникать из-за того влияния, которое гипертония оказывает на нервную систему.Специалисты советуют людям с эмоциональными проблемами проверить свое кровяное давление и при его повышенных показателях обратиться к врачу. Гипертония – это заболевание, которое часто протекает скрытно: его порой диагностируют только в моменты критических нарушений, например, таких как инфаркт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительная заложенность носа может указывать на опасные нарушения

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