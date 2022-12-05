Врач Андреева назвала наиболее распространенные симптомы стрептококка А
Хотя стрептококк А может вызвать неприятную боль в горле, как в случае гриппа и простуды, есть один ключевой симптом, типичный для других зимних вирусов, который не вызывает эта бактериальная инфекция.
«Стрептококк А — очень распространенная бактерия, она существует уже очень давно. Мы видим это у детей и взрослых — большинство из них вызывают боль в горле, но это может также вызывать кожные инфекции и другие виды инфекций», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Эти надоедливые бактерии могут даже привести к скарлатине, которая описывает заразную инфекцию, которая в основном поражает маленьких детей.
«Наиболее распространенными симптомами являются боли в горле, миндалины в задней части горла обычно покрыты белым гноем или экссудатом».
Тонзиллярный экссудат представляет собой жидкость, выделяемую миндалинами в ответ на инфекцию или воспаление.
Другие распространенные симптомы включают в себя: лихорадку, мышечные боли и опухшие железы.
Отсутствие насморка, характерного для гриппа и простуды, может сигнализировать о наличии у вашего ребенка бактериальной инфекции.
«Очень трудно отличить этот тип инфекции от простуды или гриппа, но часто насморк отсутствует при стрептококке, поэтому у вас нет такой заложенности носа, связанной с этим».
Другие контрольные признаки включают крошечные красные пятна на задней части нёба. Портал здоровья также перечисляет сыпь, головную боль, тошноту и рвоту как потенциальные симптомы бактериальной инфекции.
У некоторых людей, являющихся переносчиками стрептококка А, вообще нет никаких симптомов, но они все же могут заразить других.
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