"Ковидная ангина": преобладающий симптом, наблюдаемый у 63% пациентов с коронавирусом
Каждый штамм вызывает определенные симптомы, которые кажутся более распространенными, чем другие, и Омикрон BA.5 ничем не отличается. Врач назвал преобладающий симптом.
В то время как некоторые симптомы, такие как изменение запаха, кажутся менее «частыми», другие становятся все более частыми.
Оригинальный Омикрон показал, что некоторые симптомы совпадают с такими, как грипп и простуда , от насморка до головных болей. Однако наблюдение за наиболее распространенными признаками Covid может помочь выявить виновника.
Врач-терапевт Ирина Андреева поделился распространенным признаком специально для МедикФорум, связанным со штаммом Omicron BA.5, — болью в горле.
«Симптомы, кажется, немного изменились теперь, когда Omicron BA.5 действительно доминирует. Боль в горле по-прежнему является преобладающим симптомом, за которым следует головная боль», - говорит Андреева.
Как распознать "ковидную ангину"?
Боль в горле считается «ранним» симптомом коронавируса.
«В первый день заражения становится хуже, но с каждым следующим днем становится лучше», - объясняет врач.
Этот тип боли в горле, характеризующийся «царапанием» или раздражением, будет похож на простуду. Что касается интенсивности, то боль в горле при Covid обычно бывает легкой и длится не более пяти дней.
Если вы испытываете очень сильную боль в горле, это может сигнализировать о чем-то другом, например, о бактериальной инфекции.
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