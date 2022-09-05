"Ковидная ангина": преобладающий симптом, наблюдаемый у 63% пациентов с коронавирусом

«Симптомы, кажется, немного изменились теперь, когда Omicron BA.5 действительно доминирует. Боль в горле по-прежнему является преобладающим симптомом, за которым следует головная боль», - говорит Андреева.

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«В первый день заражения становится хуже, но с каждым следующим днем становится лучше», - объясняет врач.