Для кого могут быть опасными колебания атмосферного давления

«Люди с гипертонической болезнью четко реагируют на колебания атмосферного давления, особенно высокого. Самые чувствительные могут ощутить негативные изменения в своем состоянии», - предупредила специалист.

«Гипертоническая болезнь может проявляться не только головной болью, но и усталостью, а также болями в области сердца», - сказала врач.

Перепады давления в атмосфере зимой случаются нередко. В Московском регионе сейчас наблюдается практически рекордно высокое атмосферное давление. Терапевт Заславская отметила, беседуя с Пятым каналом, что к такой нестабильности бывают особенно чувствительны гипертоники, и для них это может быть опасно.Заславская напомнила, что при развитии гипертонии человек может не догадываться о своей проблеме.Медик сообщила, что если на фоне колебаний атмосферы человек испытывает тревожность, беспокойство, раздражительность, нарушения сна, – ему необходимо обратиться к врачу. Если человек знает о своей гипертонии, то в условиях атмосферных скачков ему нужно посоветоваться по поводу возможного увеличения дозы антигипертензивных препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о вероятности инфаркта в тех случаях, когда люди кажутся абсолютно здоровыми.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.